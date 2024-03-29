Электроэнергию временно отключат в Новоржевском районе

10:30, 29 марта 2024, ПАИ

Электричество временно отключат в Новоржевском районе 29 и 30 марта, пишет газета «Земля Новоржевская».

29 марта с 13:00 до 15:00 без света останутся улица Германа, дома № 56, 58, 71 и улица Володарского в Новоржеве.

29 и 30 марта с 4:30 до 7:30 – линия 28403 от деревни Корнилково, Апросово, Грихново до деревни Власково, Харитоново, а также отпайка на деревне Заборье.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.