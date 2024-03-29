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Общество

Работодателям Псковской области необходимо подтвердить ОВЭД до 15 апреля

Подтвердить основной вид экономической деятельности (ОВЭД) работодатели Псковской области могут до 15 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Вид деятельности определяется страхователем самостоятельно и носит заявительный характер. Подтверждение необходимо для установления страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Страхователям, проигнорирующим эту процедуру, будет установлен максимальный страховой тариф, соответствующий тому виду экономической деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска из заявленных им видов экономической деятельности, содержащихся в ЕГРЮЛ. От этого показателя напрямую зависит, какой процент от начисленной работнику зарплаты необходимо будет перечислять в Социальный фонд в качестве страхового взноса: от 0,2 до 8,5 %.

Напомним, подтвердить ОВЭД должны все организации, зарегистрированные в 2023 году и ранее (кроме индивидуальных предпринимателей). Организациям, зарегистрированным в 2024 году, подтверждать ОВЭД не надо.

Документы можно представить в электронной форме через портал «Госуслуги, личный кабинет страхователя на сайте СФР, шлюз спецоператоров (СБИС, «Контур», «Астрал»). Сведения на бумажном носителе – в клиентскую службу СФР, МФЦ или почтой.

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