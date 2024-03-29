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Псковские росгвардейцы отбирают кандидатов для поступления в военные учебные заведения

Псковские росгвардейцы проводят отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области

Учебные заведения Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии Российской Федерации с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения 5 лет.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, из числа: граждан, не проходивших военную службу, — в возрасте от 16 до 22 лет; граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — до достижения ими возраста 24 лет; военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — до достижения ими возраста 27 лет.

Отбор проходит в Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургскую академию войск национальной гвардии Российской Федерации, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии.

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