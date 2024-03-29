Мужское здоровье ​обсудят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»

11:10, 29 марта 2024, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет врач уролог-андролог Псковского клинического перинатального центра Юлия Папинок.

В эфире обсудят:

Часто ли к андрологу обращаются псковские мужчины?

Какой оптимальный возраст отцовства с точки зрения медицины и соответствует ли он реальной статистике?

Какие проблемы в детстве могут стать причиной мужских болезней во взрослом возрасте?

Кто здоровее холостяки или «женатики»?

Оказывает ли состав тканей и фасон нижнего белья и брюк влияние на здоровье мужчины?

Как профилактировать простатит, аденому и другие мужские болезни?

Эфир можно смотреть в группе Псковского агентства информации «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.