Пьяный водитель-рецидивист совершил ДТП в Пушкиногорском районе
Водитель автомобиля «Додж» не справился с управлением и совершил ДТП на дороге Новгородка – Локня в Пушкиногорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
67-летний водитель не справился с управлением автомобиля, в результате машина съехала в кювет. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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