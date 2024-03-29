Пьяный водитель-рецидивист совершил ДТП в Пушкиногорском районе

12:01, 29 марта 2024, ПАИ

Водитель автомобиля «Додж» не справился с управлением и совершил ДТП на дороге Новгородка – Локня в Пушкиногорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

67-летний водитель не справился с управлением автомобиля, в результате машина съехала в кювет. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.