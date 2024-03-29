Псковских школьников наградили на международном форуме «Шаг в будущее»

12:23, 29 марта 2024, ПАИ

Делегация из Псковской области получила награды на Международном форуме научной молодёжи «Шаг в будущее». Мероприятие проходит в Москве на базе 14 научно-исследовательских институтов и 13 университетов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области











От области на форум поехали 28 школьников и десять наставников. Все они выступали на тематических секциях четырёх научно-познавательных площадок.

Обладателями дипломов первой степени стали Михаил Васильев и Серафим Греков из Пскова, а также Макар Нилов из Невеля. Дипломы второй степени получили Злата Белова из Пскова, Ольга Быстрова из Великих Лук, Кирилл Сула из Острова и Дарина Григорьева из Струг Красных. Дипломов третьей степени удостоены Эмилия Агасой, Егор Журавлев и Софья Мартынова из Пскова, Яна Попкова из Псковского района, Александра Сафронова из Невеля и Максим Яковлев из Пушкинских Гор.

Кроме того, Институт всеобщей истории РАН вручил специальные грамоты Макару Нилову из Невеля, Александру Богданову и Дарине Григорьевой из Струг Красных.

Отдельная номинация есть и для юных участников форума. В частности, диплом первой степени получили Александр Богданов и Даниил Игнатьев из Струг Красных, второй степени – Юрий Андреев из Псковского района.

Помимо прочего, экспертный совет программы выдал Кириллу Суле из Острова рекомендацию на научную стипендию имени академика К. С. Колесникова. Получить её школьник сможет, если представит новые результаты своей исследовательской работы в 2025 году.

Кроме того, по итогам выступлений Станислав Рыбьяков из Новосокольнического района и Софья Мартынова из Пскова получили рекомендации к публикации своих исследований в 27-м томе сборника «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее». Также нагрудный знак «Школьник-исследователь» вручили Серафиму Грекову из Пскова и Дарине Григорьевой из Струг Красных.