Псковский музей-заповедник вошёл в топ-20 музеев России по медиаиндексу

13:45, 29 марта 2024, ПАИ

Псковский музей-заповедник вошёл в топ-20 музеев России по медиаиндексу. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

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«Это результат работы большого сплоченного коллектива профессионалов, возглавляемых целеустремленным руководителем. Музей становится всё более и более интересным, достойным внимания, заметным общественности и СМИ. Для вас, наши дорогие посетители, мы готовим и проводим невероятные, яркие мероприятия, открываем долгожданные и грандиозные выставки и экспозиции. Благодарим за интерес и отклик каждого из вас!» — прокомментировали новость в пресс-службе музея.

По медиапоказателям Псковскому музею-заповеднику удалось обойти музеи Московского кремля, Исаакиевского собора, Новгородского кремля и музей-заповедник «Царское Село». Возглавили рейтинг Музей Победы, Эрмитаж и Третьяковская галерея.