Картина Петрова-Водкина вернулась в Псковский музей

13:28, 29 марта 2024, ПАИ

Картина «Две» Кузьмы Петрова-Водкина вернулась в Псковский музей-заповедник, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Картина Псковского музея-заповедника побывала в Музее русского импрессионизма на выставке «Миражи. Саратовская школа» и в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына на выставке «Прикоснувшиеся к Солнцу. В поисках стиля: авангард и реализм в среднеазиатском искусстве. 1920–1960-е годы».

Полотно «Две» было написано Петровым-Водкиным в 1917 году. Впервые образы двух девушек появляются в творчестве художника, когда идёт написание подготовительных рисунков к многофигурному полотну «Девушки на Волге». Позднее «Две» выделяются в самостоятельное монументальное полотно, которое в настоящее время принадлежит Псковскому музею-заповеднику.