Аллу Пугачёву могут признать иноагентом в канун её 75-летия
Советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачёву могут признать иноагентом в канун её 75-летия.
Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Аллы Пугачёвой иностранным агентом, подтверждающий документ опубликовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Алла Пугачёва родилась 15 апреля 1949 года в Москве. В её репертуар входит более 500 песен, из которых около 100 собственного сочинения, а дискография насчитывает 19 студийных альбомов. Удостоена многих российских и международных наград.
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