Аллу Пугачёву могут признать иноагентом в канун её 75-летия

14:53, 29 марта 2024, ПАИ

Советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачёву могут признать иноагентом в канун её 75-летия.

Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Аллы Пугачёвой иностранным агентом, подтверждающий документ опубликовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Алла Пугачёва родилась 15 апреля 1949 года в Москве. В её репертуар входит более 500 песен, из которых около 100 собственного сочинения, а дискография насчитывает 19 студийных альбомов. Удостоена многих российских и международных наград.