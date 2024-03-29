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Общество

Аллу Пугачёву могут признать иноагентом в канун её 75-летия

Советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачёву могут признать иноагентом в канун её 75-летия.

Официальный ответ Генпрокуратуры на запрос Виталия Бородина. Документ опубликован в Telegram-канале Виталия Бородина

Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Аллы Пугачёвой иностранным агентом, подтверждающий документ опубликовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Алла Пугачёва родилась 15 апреля 1949 года в Москве. В её репертуар входит более 500 песен, из которых около 100 собственного сочинения, а дискография насчитывает 19 студийных альбомов. Удостоена многих российских и международных наград.

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