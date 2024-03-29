Псковичи должны особенно внимательно следить за мужским здоровьем после 40–45 лет – уролог

16:32, 29 марта 2024, ПАИ

Мужчина должен внимательно следить за своим мужским здоровьем после 40–45 лет. Стоит раз в год посещать уролога и сдавать анализ на простатический специфический антиген, рекомендовала врач – уролог-андролог Псковского клинического перинатального центра Юлия Папинок в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Повышенный ПСА в 80-90% свидетельствует о раке предстательной железы. «Кстати, регулярная половая жизнь – 2–3 раза в неделю – отличная профилактика рака простаты», – уточнила эксперт.

Юлия Папинок отметила, что аденома простаты и, как следствие, проблемы с мочеиспусканием встречается практически у всех её пациентов мужского пола. «Как в известной шутке: нет здоровых, есть недообследованные, поэтому, пожалуйста, после 40 лет проходите обследование раз в год», – обратилась врач к псковичам.

Уролог также предупредила, что рези при мочеиспускании зачастую свидетельствуют о простатите, то есть о воспалительном процессе в простате.