Невельчане фиктивно прописали двух человек

11:04, 30 марта 2024, ПАИ

Жители Невельского района фиктивно прописали двух человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в марте текущего года безработная 38-летняя жительница Невеля фиктивно зарегистрировала гражданина Белоруссии. При этом фактически по месту регистрации мужчина не пребывал.

Кроме того, в октябре 2023 года в одной из деревень Невельского района безработный 58-летний местный житель фиктивно прописал гражданина России – также без фактического его пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.