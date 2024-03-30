Невельчане фиктивно прописали двух человек
Жители Невельского района фиктивно прописали двух человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в марте текущего года безработная 38-летняя жительница Невеля фиктивно зарегистрировала гражданина Белоруссии. При этом фактически по месту регистрации мужчина не пребывал.
Кроме того, в октябре 2023 года в одной из деревень Невельского района безработный 58-летний местный житель фиктивно прописал гражданина России – также без фактического его пребывания по месту регистрации.
Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.
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