Публикуем график отключений электроэнергии в Локнянском районе

11:29, 30 марта 2024, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в ряде населённых пунктов Локнянского муниципального округа с 1 по 5 апреля. Об этом пишет газета «Восход».

1 апреля с 9:00 до 17:00 света не будет в деревне Ямно в связи с чисткой просеки.

2 и 4 апреля электроснабжение отключат с 9:00 до 17:00 в деревне Подберезье.

3 апреля с 9:00 до 17:00 электричества также не будет в деревнях Избоево и Миритиницы.

С 2 по 3 апреля с 9:00 до 17:00 без света останутся жители деревни Кладовицы (Локня). С 1 по 2 апреля в это же время электроэнергию отключат в деревне Алексеевское.

С 3 по 4 апреля с 9:00 до 17:00 без электроснабжения останутся дома на улицах Полевой, Шарикова около молокозавода и Первомайской около базы ЛУЭС в Локне.

Также с 2 по 4 апреля с 9:00 до 17:00 свет отключат в деревнях Кононово, Байлово, Сатанино, Свелебино и Бошарево.