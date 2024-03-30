Псковский актёр исполнил одну из главных ролей в спин-оффе сериала «Выжившие»

12:33, 30 марта 2024, ПАИ

Артист из труппы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев исполнил одну из главных ролей в фантастической драме из вселенной «Выживших». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

По сюжету «Выживших» из-за эпидемии неизвестного вируса жители России не могут спать дольше двух часов, иначе они не больше не проснутся. Выход второго сезона постапокалиптического сериала сопровождают несколько веб-сериалов, которые расширяют киновселенную. Среди них – «Дед», который вышел в марте этого года.

В спин-оффе, срежиссированным Евгением Емелиным, рассказана об одиноком старике, который создает лекарство, чтобы разбудить заснувших летаргическим сном.

Партнёром псковского артиста по съемочной площадке стал артист труппы петербургского Театра-фестиваля «Балтийский дом» Анатолий Дубанов.