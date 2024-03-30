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Культура

Фольклорные выходные прошли в Церковище

Фольклорные выходные прошли в Доме фольклора в деревне Церковище Усвяткого района сегодня, 30 марта. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Фольклорные выходные прошли в Церковище. Фото здесь и далее: районная газета «Новая жизнь»

В мероприятии приняли участие глава Усвятского района Дмитрий Петров и руководитель Псковского центра народного творчества Наталья Белова.

В Доме фольклора собрались народный коллектив, фольклорный ансамбль «Уграда» Псковского областного центра народного творчества, церковищенские «А ну-ка, бабушки» под руководством Ирины Малышевой, народный хор «Ветеран» из Невеля, фольклорный ансамбль «Ларец», любительское объединение «Живая старина», хореографический ансамбль «Журавушка» из Усвят.

Гости мероприятия также могли принять участие в мастер-классе «Митковицкая кадриль». «Мне кажется, у каждого танца есть своя идея. Кадриль – это школа взаимоотношений, она учит взаимодействию с окружающими людьми, гармоничному сосуществованию в танце со своим партнёром», – отметила руководитель фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина.

Кроме того, в парке Ольги Сергеевой в центре деревни Церковище состоялась молодёжная вечёрка.

Актуализацию участия фольклорных коллективов области в региональных и всероссийских фестивалях, работу с репертуаром, включение в него местного фольклорного материала, а также подготовку к ежегодному областному фольклорному фестивалю «Знак русского», который традиционно пройдёт на Усвятской земле, обсудили за круглым столом.

Напомним, Церковищенский дом фольклора был капитально отремонтирован по президентскому нацпроекту «Культура».

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