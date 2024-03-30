Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школьники из Псковской области стали призёрами заключительного этапа ВсОШ по истории

Школьники из Псковской области, которые проходили подготовку в Центре олимпиадного движения СЗФО ПсковГУ, стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады по истории среди школьников. Об этом ПАИ пишет официальный телеграм-канал Псковской области.

Школьники из Псковской области стали призёрами заключительного этапа ВсОШ по истории. Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Победителями стали Ярослав Егоров из Лицея № 11 Великих Лук и Сергей Крушеванов из гимназии имени А. Д. Петрова, являющейся структурным подразделением Центра образования Опочецкого района.

Тренер ребят – младший научный сотрудник научно-образовательного центра олимпиадного движения Северо-Западного федерального округа Никита Дешевых.

Мероприятие прошло в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Псковскую область также представляли Екатерина Григорьева, учащаяся десятого класса Гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки), и Глеб Кулаев, который учится в 10 классе Социально-экономического лицей №21 имени Героя России С. В.Самойлова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 марта 2024

Акцию «Крокус Памяти» организовали в Пскове
30 марта 2024

Псковичи несут цветы в память жертв, пострадавших в «Крокус Сити Холле» 
30 марта 2024

Школьники из Псковской области стали призёрами заключительного этапа ВсОШ по истории
30 марта 2024

Эндокринолог Лебедева поделилась рецептом лучшего завтрака для худеющих
30 марта 2024

В Пскове наградили победителей антинаркотических акций
30 марта 2024

Псковский омбудсмен провёл приём граждан в единый день бесплатной правовой помощи
30 марта 2024

Весенний месячник благоустройства стартует в Пскове 1 апреля
30 марта 2024

Псковский инструктор вошёл в число исполнителей неофициального гимна центра «Воин»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...