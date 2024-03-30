Школьники из Псковской области стали призёрами заключительного этапа ВсОШ по истории

18:10, 30 марта 2024, ПАИ

Школьники из Псковской области, которые проходили подготовку в Центре олимпиадного движения СЗФО ПсковГУ, стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады по истории среди школьников. Об этом ПАИ пишет официальный телеграм-канал Псковской области.

Победителями стали Ярослав Егоров из Лицея № 11 Великих Лук и Сергей Крушеванов из гимназии имени А. Д. Петрова, являющейся структурным подразделением Центра образования Опочецкого района.

Тренер ребят – младший научный сотрудник научно-образовательного центра олимпиадного движения Северо-Западного федерального округа Никита Дешевых.

Мероприятие прошло в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Псковскую область также представляли Екатерина Григорьева, учащаяся десятого класса Гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки), и Глеб Кулаев, который учится в 10 классе Социально-экономического лицей №21 имени Героя России С. В.Самойлова.