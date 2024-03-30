Псковичей приглашают на лекцию о Северном Возрождении в рамках ​книжного форума «Русский Запад»

20:07, 30 марта 2024, ПАИ

Авторская лекция филолога, историка искусства, кандидата филологических наук, доцента ИОН РАНХиГС Михаила Кукина о «визуальной притче» в творчестве Брейгеля пройдёт на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Библиотека выступит площадкой XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад». Мероприятие пройдёт 17 апреля. Начало в 15:00. Вход свободный.

«Приглашаем любителей истории культуры и живописи Северного Возрождения. Будем не только слушать, но и обсуждать увиденное и разбирать вопросы. Со вступительным словом к участникам и гостям форума обратится главный редактор литературного портала «Поэзия.ру» Александр Питиримов», – подчеркнули организаторы.