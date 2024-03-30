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Культура

Псковичей приглашают на лекцию о Северном Возрождении в рамках ​книжного форума «Русский Запад»

Авторская лекция филолога, историка искусства, кандидата филологических наук, доцента ИОН РАНХиГС Михаила Кукина о «визуальной притче» в творчестве Брейгеля пройдёт на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 17 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает на лекцию. Фото: организаторы

Библиотека выступит площадкой XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад». Мероприятие пройдёт 17 апреля. Начало в 15:00. Вход свободный.

«Приглашаем любителей истории культуры и живописи Северного Возрождения. Будем не только слушать, но и обсуждать увиденное и разбирать вопросы. Со вступительным словом к участникам и гостям форума обратится главный редактор литературного портала «Поэзия.ру» Александр Питиримов», – подчеркнули организаторы.

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