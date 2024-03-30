Опубликована информация о планируемых отключениях электроэнергии в Великих Луках

20:43, 30 марта 2024, ПАИ

Опубликована информация о планируемых отключениях электричества Псковским филиалом ПАО «Россети Северо-Запада» в Великих Луках для производства ремонтных работ 1, 3 и 4 апреля. График отключений опубликовала администрация города Великие Луки.

1 апреля с 09:00 до 16:00 отключение запланировано по адресам проспект Ленина, д. 1, 3, 5, проезд Тимирязева, д. 5–10, Софьи Ковалевской, д. 1–8, Винатовского, д. 17–35, ул. Киевская, д. 18–42, ул. Мирная, д. 13–50.

3 апреля с 09:00 до 16:00 электроэнергию временно отключат на улице Новикова, д. 24–54, на Беловежской, 19–40, а также в СО «Вишня-2» и деревне Переслегино.

4 апреля с 09:00 до 16:00 – на улице Холмской, д. 16, 36, 38, 40, на проспекте Круговом, в переулке Холмском, на улице Рыкановской, д. 1–13, а также га улицах Коломенка, Интернациональной, Полевой.

Также согласно графику отключения запланированы в деревне Фотьево: на улице Благодатной и на Центральной, д. 16.