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Общество

Международный день резервного копирования отмечается 31 марта

Международный день резервного копирования, или День бэкапа, проводится ежегодно 31 марта, сообщает calend.ru.

Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе, предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

Международный день резервного копирования призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации, а также распространить информацию о необходимости защиты от потери данных.

День бэкапа был установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит и неслучайно был назначен на 31 марта. В компьютерной среде известны случаи потери информации именно 1 апреля — существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их действия — сбой в работе системы или потеря информации.

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