50 лет совместной жизни отметили супруги Никандровы из Пушкиногорского района

19:08, 31 марта 2024, ПАИ

Золотую свадьбу отметили супруги Борис и Елена Никандровы из Пушкиногорского района, сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова.

Елена Фёдоровна родилась в Палкинском районе и по распределению приехала в Пушкинские Горы, где начала работать в ясельной группе детского сада «Теремок». Борис Валентинович родился в Пушкиногорском районе и всю свою трудовую жизнь посвятил работе в ПМК и КГСО.

Совсем недавно у юбиляров родилась правнучка.

Оксана Филиппова по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручила супружеской паре памятный знак «50 лет совместной жизни», а также пожелала им счастья и любви.