50 лет совместной жизни отметили супруги Никандровы из Пушкиногорского района
Золотую свадьбу отметили супруги Борис и Елена Никандровы из Пушкиногорского района, сообщила в своём Telegram-канале глава района Оксана Филиппова.
Елена Фёдоровна родилась в Палкинском районе и по распределению приехала в Пушкинские Горы, где начала работать в ясельной группе детского сада «Теремок». Борис Валентинович родился в Пушкиногорском районе и всю свою трудовую жизнь посвятил работе в ПМК и КГСО.
Совсем недавно у юбиляров родилась правнучка.
Оксана Филиппова по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручила супружеской паре памятный знак «50 лет совместной жизни», а также пожелала им счастья и любви.
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