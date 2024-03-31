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Реставрация Надвратного корпуса на Архиерейском подворье завершается в Пскове

Реставрация Надвратного корпуса на Архиерейском подворье Псковского епархиального управления завершается в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В Пскове завершается реставрация Надвратного корпуса на Архиерейском подворье Псковского епархиального управления. Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Специалисты выполнили вычинку утрат кладки, воссоздание стен из исторического кирпича, монтаж окон и теплового узла, устройство бетонных полов, проведение разводки для электросетей, подведение центрального отопления, установку батарей. Помещения отделаны в соответствии с современными стандартами.

Также завершаются отделочные работы в интерьерах и на фасадах здания. Специалисты уже отреставрировали кованую отделку лестниц, воссоздали декор фасадов и художественную ковку ворот, которые исторически находились во въездной арке Надвратного корпуса.

Надвратный корпус построили по проекту гражданского инженера В. Л. Назимова в 1906 году. Здание расположено на правом берегу реки Великой у стены Окольного города вблизи Мстиславской башни.

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