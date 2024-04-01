Температурный рекорд побит в Пскове

10:06, 01 апреля 2024, ПАИ

Температурный рекорд зафиксировали в Пскове 31 марта, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководителя Псковского гидрометцентра Талу Нещадимову.

Так, 31 марта абсолютный максимум температуры воздуха составил +19,3 градуса, побив рекорд 1999 года. Тогда в этот день было +15,8 градуса, отметила метеоролог.

Отметим, что сегодня, 1 апреля, в Псковской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха по области днём составит от +17 до +22 градусов.