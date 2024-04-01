Легковушка столкнулась с фурой в Великолукском районе
Водитель легковушки попал в ДТП с участием фуры в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Фура Volvo и автомобиль ВАЗ-2107 столкнулись в деревне Суханово.
В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции и полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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