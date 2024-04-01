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Общество

Псковских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе чтецов и исполнителей военной песни

Продолжается приём заявок на конкурс чтецов и исполнителей военной песни, посвящённый 79-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие могут школьники 7-10-х классов образовательных учреждений Союзного государства, сообщили ПАИ организаторы.

Конкурс проводится по четырём номинациям. Солисты, дуэты и ансамбли могут принять участие в номинациях «Военная песня» и «Военная песня с инструментальным сопровождением», чтецы могут попробовать себя в номинациях «Исполнение военных стихов и песен собственного сочинения» и «Исполнение военной песни и прозы». Подать заявку необходимо до 14 апреля.

С 15 по 30 апреля жюри отсмотрит все заявленные работы, 10 мая состоится финал, в котором все участники смогут выступить на концерте.

По всем возникающим вопросам можно писать на почту konkurs.pskovmol@gmail.com или обращаться по телефону 8-900-996-60-69.

Конкурс проводит Центр молодёжи и общественных инициатив в рамках школьного военно-патриотического проекта «Россия – страна героев» при поддержке правительства Псковской области. Целью конкурса является формирование у молодёжи активной гражданской позиции и уважения к бессмертному воинскому подвигу, а также приобщение обучающихся к литературно-исполнительской деятельности и укрепление культурных связей в молодёжной среде Союзного государства.

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