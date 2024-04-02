Великолепные ТОСы и второй круг муниципальных округов – Елена Тимашова в программе «Оглавление»
Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова станет гостьей программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
На следующей неделе будут подведены итоги большого регионального конкурса для ТОС. Сколько будет победителей и какие номинации оказались в этом году самыми востребованными?
Калининградцы познакомились с опытом работы ТОС в Псковской области. Что они сказали, когда увидели, как их псковские коллеги привлекают ресурсы?
Восемь муниципальных округов работают в Псковской области. Какие есть несомненные плюсы и что оказалось в подводной части этого айсберга?
Инициативные: как в шести районах региона обсуждают предложения о преобразовании в округа?
Об этом – в эфире «Серебряного дождя» в 14:00 мск. Видеотрансляция также будет доступна на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.
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Великолепные ТОСы и второй круг муниципальных округов – Елена Тимашова в программе «Оглавление»
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