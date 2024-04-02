Про один из популярных мифов при преобразовании районов в муниципальные округа рассказала Елена Тимашова

16:20, 02 апреля 2024, ПАИ

«Одна из основных страшилок, которые звучали везде: что главы сельских поселений могут заключать прямые договоры, люди думают, что только они могут оперативно влиять или реагировать на какую-то внештатную ситуацию, заключить договор и так далее. И в округе эта возможность якобы исчезнет», – рассказала начальник управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова о «страшилке» при преобразовании в муниципальный округ в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 2 апреля.

Елена Тимашова обратила внимание, что большинство муниципальных образований Псковской области – дотационные, в связи с чем прямые договоры для них – «непозволительная роскошь». В пример удачной практики использования централизованной системы закупок эксперт привела Опочецкий муниципальный округ, который таким образом смог сэкономить порядка 4 млн рублей.

«Что такое 4 млн рублей для территории Опочецкого района? Это достаточно серьезная цифра, чтобы благоустроить какую-то общественную территорию, сделать какой-то участок дороги, фонари дополнительные включить на сельских территориях…» – отметила эксперт.

Елена Тимашова также отметила, что, например, Красногородск с 2021 года работает по системе централизованных закупок и никаких срывов контрактов и сложностей с оперативной работой у них не было.

«Плюс надо обращать внимание, что наши дотационные поселения в основном весь свой доход получают в сентябре. Большое количество поселений с января по август включительно, как правило, живут в долг. У поселения нет денег до сентября для того, чтобы заключить эти контракты и в соответствии с бюджетным кодексом всё это провести. А наши муниципальные округа, поскольку это не единственный источник пополнения бюджета, они имеют возможность и в начале года заключить эту централизованную закупку», – рассказала Елена Тимашова.