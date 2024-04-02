Три человека представляют Псковскую область на саммите финалистов премии «Мы вместе»

16:54, 02 апреля 2024, ПАИ

Пскович Дамиан Мисун и великолучане Кирилл Конярский и Кристина Коновалова принимают участие в первом образовательном саммите для финалистов международной премии «Мы вместе», передаёт корреспондент ПАИ.

Саммит проходит с 1 по 4 апреля. В рамках образовательной программы состоятся деловые и проектные сессии, лекция-тренинг, мастер-классы, групповое построение трекшн-карты для развития своего проекта. Завершится саммит подведением итогов.

Обучение проходит в мастерской управления «Сенеж» – центре дополнительного образования для подготовки управленцев в государственной, общественной и сфере бизнеса.