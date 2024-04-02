Елена Тимашова: Делегация из Калининградской области осталась в восторге от псковских ТОС

17:43, 02 апреля 2024, ПАИ

Делегация Калининградской области, которая приезжала в Псковскую область для изучения опыта региона по развитию территориального общественного самоуправления, осталась в восторге от полученных опыта и знаний, сообщила начальник управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 2 апреля.

«Мы, конечно, удивились, когда богатый регион приехал к бедному поучиться опыту управления. Поэтому мы учились друг у друга. Мы учились, как пополнять бюджет. Они учились у нас, как в непростых экономических условиях использовать все возможности и в том числе активную общественность, чтобы максимально благоустраивать территории», – рассказала эксперт.

По итогу делегация из Калининградской области остались в восторге от посещения Псковской области и обмена опытом, отметила спикер. «Теперь я понимаю, почему Псков – лидер в России по организации ТОС. Вы рассказали и показали, как вы создали ТОС и как сопровождать их в жизни. Молодцы! Эти два дня для меня стали университетом», – зачитала Елена Тимашова сообщение от одного из членов делегации.

Псковская область и ранее практиковала обмен опытом с ТОС других регионов. Летом в Псков с этой целью хочет приехать небольшая делегация из Ленинградской области. «Мы всем нашим гостям говорим, что большая заслуга в развитии ТОС не только в том, что мы с ними работаем, а именно в поддержке регионального руководства: нашего губернатора Михаила Ведерникова и председателя Собрания депутатов Александра Котова», – отметила Елена Тимашова.