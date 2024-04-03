Из бюджета Пскова выделили миллион рублей на проект ремонта дома с музеем-квартирой Ленина

15:24, 03 апреля 2024, ПАИ

В Пскове отремонтируют дом на ул. Ленина, 3, в котором в 1900 году жил Владимир Ленин, а сейчас находится его квартира-музей, сообщает RosTender.info.

На разработку проекта работ из бюжета Пскова выделен миллион рублей.

Указано, что на здании наблюдается разрушение штукатурного слоя фасадов и трещины в штукатурном слое.

Научно-проектная документация будет готова к концу ноября, в ней дадут рекомендации по ремонту фасада, водосточной системы, балкона и крыши. Работы начнутся после заключения муниципального контракта. Подрядчик ещё не определён.