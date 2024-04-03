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Общество

Проверки управляющих компаний прокуратурой обсуждают в программе «Среда обитания»

Заместитель прокурора города Пскова Евгений Кожарин стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 апреля.

Много ли нарушений выявляется, какие это нарушения, что грозит управляющим компаниям после прокурорской проверки, часто ли жители Псковской области жалуются на работу управляющих компаний, что не устраивает псковичей, привлекаются ли «управляйки» к ответственности по результатам рассмотрения этих жалоб?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания».

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