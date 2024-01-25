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Как выбрать кредитку?

На данный момент Тинькофф Банк предлагает всем желающим подать онлайн заявку на кредитную карту. Таким образом, получение кредитной карты в Тинькофф максимально упрощено и удобно. Однако, вместе с тем следует понимать, что в Тинькофф Банке сегодня предлагается достаточно широкий выбор кредиток.

Так, как же выбрать максимально подходящий продукт? На самом деле ничего сложного в этом нет, поскольку существуют некоторые критерии, на которые при выборе следует обращать особое внимание.

Кредитный лимит

Под кредитным лимитом понимается максимальная сумма, которую готов предоставить банк по кредитной карте. Установленный кредитный лимит может быть использован многократно, поскольку возобновляется каждый раз после погашения задолженности, в отличие от потребительского кредита. Выбор подходящего лимита зависит от уровня дохода держателя карты и от целей, для которых берется карта.

Вид кредитки

На сегодняшний день существует достаточно широкое разнообразие кредитных карт, которые предназначаются для людей с различными предпочтениями. Таким образом, можно сделать кредитку максимально выгодной. Также есть универсальные кредитные карты, которые предназначаются для простых ежедневных покупок.

Льготный период

Льготный период – это время, в течении которого банк не начисляет проценты за использование кредитных денежных средств. Таким образом, банк предоставляет клиенту возможность совершенно бесплатно пользоваться предоставленными денежными средствами. Погашать образовавшуюся задолженность можно как постепенно, внося минимальные платежи, так и целиком.

Процентная ставка

В данном случае, чем ниже процентная ставка, тем более выгодной является кредитная карта. Процентная ставка определяет сумму, которую необходимо будет заплатить банку за использование предоставленных денежных средств.

Скрытые платежи

В данном случае речь идет о различных комиссиях, которые может взимать банк за проведение различных операций. Данные условия прописываются в кредитном договоре, а потому с ним необходимо внимательно ознакомиться перед подписанием.

Программа лояльности

На сегодняшний день абсолютно каждая кредитная карта подключена к программе лояльности клиентов, что делает использование кредитной карты еще более выгодным. Надо сказать, что условия программы лояльности устанавливаются индивидуально не только в каждом банке, но и для каждого вида карты. Чтобы получать от этой программы максимальную выгоду, следует внимательно ознакомиться с его условиями. Как правило, программа лояльности заключается в начислении бонусов за некоторые категории покупок.

Реклама. АО «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673, erid: LjN8K3RDN

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