Школьный спортивный зал отремонтируют в Пустошке
Спортивный зал отремонтируют в Пустошкинской сельской школе в текущем году, пишет газета «Вперёд».
Отремонтируют спортзал в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». На сегодняшний день в спортзале заменили оконные блоки, планируют также уложить спортивное покрытие на пол.
Уже с сентября учащиеся школы смогут заниматься в обновлённом спортивном зале, заключили в издании.
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