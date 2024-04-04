Школьный спортивный зал отремонтируют в Пустошке

15:46, 04 апреля 2024, ПАИ

Спортивный зал отремонтируют в Пустошкинской сельской школе в текущем году, пишет газета «Вперёд».

Отремонтируют спортзал в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». На сегодняшний день в спортзале заменили оконные блоки, планируют также уложить спортивное покрытие на пол.

Уже с сентября учащиеся школы смогут заниматься в обновлённом спортивном зале, заключили в издании.