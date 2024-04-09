Известные писатели приедут в Псков на книжный форум «Русский Запад»

17:47, 09 апреля 2024, ПАИ

Межрегиональный книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Псковской области с 16 по 18 апреля. На событии уже в 19-й раз соберутся представители литературного сообщества из различных регионов России и представители издательств. Мероприятие состоится в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В этом году событие посвящено 80-летию образования Псковской области. В рамках форума пройдёт и книжная выставка-ярмарка издательств России.

Накануне форума, 15 апреля, в областной библиотеке откроется выставка иллюстраций Сергея Любаева к роману Николая Гоголя «Мёртвые души».

В 10:30 16 апреля, в День комплектатора на форуме, начнётся презентация издательских проектов «Тенденции художественной литературы - 2024. Бестселлеры года». В то же время начнётся встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров». Модератором выступит заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино (Москва) по межрегиональному и международному сотрудничеству Мигель Паласио.

В 12:30 в библиотеке имени Каверина начнется встреча с детской писательницей Асей Петровой. В 14:00 в областной библиотеке для незрячих и слабовидящих встречу проведет детский писатель Игорь Жуков.

В 15:00 в псковской школе №7 состоится встреча с детским писателем, автором повестей «Лабиринты Волшебного мира», начинавшихся как продолжение сказки Александра Волкова «Тайна заброшенного замка», Юрием Кузнецовым. В то же время в областной библиотеке начнется презентация книги Виктора Лунина «Кисельные берега: воспоминания в рассказах».

На 15:00 запланировано вручение дипломов победителям областного конкурса «Псковская книга – 2023» и вручение IV краеведческой премии им. С. А. Цвылева. В 18:00 начнётся встреча с главным редактором литературного альманаха «Молодой Петербург» Алексеем Ахматовым.

17 апреля день откроется межрегиональной конференцией «Литературная критика». Модерировать встречу будет заместитель председателя правления – генеральный директор Союза писателей России Василий Дворцов. Этот день на форуме станет Днём православной книги, поэтому в 14:00 начётся презентация книги Ивана Соловьева «Отец Владимир» о священнике на СВО и презентация новых изданий Псково-Печерского монастыря.

В 12:00 в Каверинке начнется встреча с детским писателем Юрием Кузнецовым, в областной библиотеке - с Валерией Гречиной.

В 17:00 желающих приглашают в областную библиотеку на творческую встречу с писателем, драматургом, киносценаристом, председателем Национальной ассоциации драматургов, автором 54 книг Юрием Поляковым.

18 апреля в 13:00 в областной библиотеке пройдёт презентация книги учёного-медика Игоря Кветного «Путешествие по миру медицины». В 14.00 начнётся презентация проекта «ПерельМания и ПерельМагия. Умные книжки об умных игрушках» (Москва). На 15:00 намечено закрытие форума.