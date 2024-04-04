Минеральные Воды и Сочи стали самыми популярными направлениями отдыха у псковичей на майские праздники

16:50, 04 апреля 2024, ПАИ

В целом спрос у псковичей на отдых за пределами региона вырос на 20%, рассказала председатель Псковского областного Союза туриндустрии Светлана Баранова в беседе с корреспондентом ПАИ. Эксперт рассказала об основных направлениях отдыха псковичей на майские праздники.

«В первую очередь закрывается то, что имеет хорошую транспортную доступность, то есть Калининград, Минеральные Воды, Сочи», – рассказала она. Также псковичи планируют провести четырёхдневные майские выходные в Белоруссии и Санкт-Петербурге.

В целом спрос у псковичей на отдых за пределами региона вырос на 20%, отметила Светлана Баранова. Самыми популярными направлениями стали Сочи и Минеральные Воды.

Напомним, праздничные выходные продлятся с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.