Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Весенний призыв стартовал в Печорах

Заседание призывной комиссии в рамках весеннего призыва 2024 года состоялось в военном комиссариате Печорского района под председательством замглавы Печорского муниципального округа Светланы Жирновой сегодня, 4 апреля, сообщает газета «Печорская правда».

  • Весенний призыв стартовал в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Весенний призыв стартовал в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Весенний призыв стартовал в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Весенний призыв стартовал в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Весенний призыв стартовал в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Весенний призыв стартовал в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»

Комиссия принимала решения о годности к службе и дальнейшей судьбе призывников.

На заседании присутствовали: военный комиссар Печорского района Александр Безручко, представитель управления образования Оксана Терентьева, представитель отделения ГКУ «Областной центр занятости населения» Светлана Васильева и представитель МО МВД России «Печорский».

Вместо срочной службы призывникам предлагали сразу заключить контракт, несколько молодых людей согласились.

«Каждый призыв имеет свои особенности. Главным изменением этой призывной кампании можно назвать повышение призывного возраста. Теперь на службу призываются молодые люди от 18 до 30 лет. Сроки прохождения военной службы остались прежними. Призывники весеннего призыва этого года будут служить 12 месяцев», – отметил Александр Безручко.

Напомним, что весенний призыв 2024 года продлится до 15 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 апреля 2024

Весенний призыв стартовал в Печорах
04 апреля 2024

Студенты ПсковГУ стали участниками медицинского карьерного форума «ТрудКрут» в Перми
04 апреля 2024

Михаил Ведерников поблагодарил поисковиков «Следа «Пантеры» за сохранение памяти о защитниках Отечества
04 апреля 2024

«Экопром»: Контейнерные площадки должны быть безопасны
04 апреля 2024

Туристы раскупили на майские праздники все места в гостиницах Пскова
04 апреля 2024

Электроэнергию временно отключат в Кунье
04 апреля 2024

Лоси чаще начнут выбегать на псковские дороги: в мае начинается миграция сохатых
04 апреля 2024

Минеральные Воды и Сочи стали самыми популярными направлениями отдыха у псковичей на майские праздники

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...