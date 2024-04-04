Весенний призыв стартовал в Печорах

19:14, 04 апреля 2024, ПАИ

Заседание призывной комиссии в рамках весеннего призыва 2024 года состоялось в военном комиссариате Печорского района под председательством замглавы Печорского муниципального округа Светланы Жирновой сегодня, 4 апреля, сообщает газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»











Комиссия принимала решения о годности к службе и дальнейшей судьбе призывников.

На заседании присутствовали: военный комиссар Печорского района Александр Безручко, представитель управления образования Оксана Терентьева, представитель отделения ГКУ «Областной центр занятости населения» Светлана Васильева и представитель МО МВД России «Печорский».

Вместо срочной службы призывникам предлагали сразу заключить контракт, несколько молодых людей согласились.

«Каждый призыв имеет свои особенности. Главным изменением этой призывной кампании можно назвать повышение призывного возраста. Теперь на службу призываются молодые люди от 18 до 30 лет. Сроки прохождения военной службы остались прежними. Призывники весеннего призыва этого года будут служить 12 месяцев», – отметил Александр Безручко.

Напомним, что весенний призыв 2024 года продлится до 15 июля.