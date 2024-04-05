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Общество

Финал Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию пройдет в ПсковГУ

Финал Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по обществознанию пройдет на площадке ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Финал Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию пройдет в ПсковГУ. Фото: пресс-служба ПсковГУ

С 5 по 11 апреля более 300 старшеклассников из 84 регионов и городов федерального значения смогут показать свои знания, получить новый опыт, расширить круг друзей и наставников.

Псковскую область на заключительном этапе ВсОШ представляет ученица 10 класса гимназии имени С. В. Ковалевской Софья Динерштейн.

Три тура – два письменных и устный – пройдут на базе ПсковГУ. Кроме того, для участников и сопровождающих подготовлены культурные и образовательные мероприятия.

Победителей и призеров объявят на церемонии закрытия олимпиады. Торжественные церемонии открытия и закрытия финала ВсОШ по обществознанию, а также научно-методическое мероприятие по вопросам школьного обществоведческого образования в рамках Года семьи будут транслироваться в прямом эфире на информационных ресурсах ПсковГУ.

Напомним, обладатели дипломов заключительного этапа могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.

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