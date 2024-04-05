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Стартовал приём заявок на участие в чемпионате СЗФО по футболу среди мужских команд

Стартовал приём заявок на участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд, который пройдёт с мая по октябрь 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в Объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Стартовал приём заявок на участие в чемпионате СЗФО по футболу среди мужских команд. Фото: Андрей Лупанов

Соревнования команд третьего дивизиона реформировали под новым брендом «Третья лига». Официально она станет четвёртой по значимости лигой в структуре российского футбола после Российской премьер-лиги, а также Первой и Второй лиг.

Также вместо двух финальных турниров, которые традиционно проходят в конце сезона среди любительских команд, одержавших победу в чемпионате или кубке, останется один финальный турнир. Прямые путёвки на него получат победители чемпионата, а также пять победителей межрегиональных кубков. Они попадут в финал через стыковые матчи с территориальными соседями. Обладатель Кубка Северо-Запада сыграет в этом году с обладателем Кубка Санкт-Петербурга. Проезд и проживание на финальный турнир, который пройдёт в Сочи с 6 по 18 ноября, полностью стал финансировать Российский футбольный союз.

Отметим, что для футбольного клуба «Псков» Третья лига является основным сезонным турниром.

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