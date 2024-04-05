Студенты ПсковГУ проходят практику на базе Артека

13:44, 05 апреля 2024, ПАИ

Бойцы студенческого отряда ПсковГУ «Кипарис» Полина Бакис, Кристина Горшнёва и Валерия Ситина отправились в Артек, чтобы пройти педагогическую практику. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Студентки будут работать с детьми из детского лагеря «Янтарный» и примут участие в мероприятиях, направленных на развитие лидерских качеств.

Перед поездкой студентки прошли подготовку – рассмотрели историю Артека и познакомились с его традициями. Пройти обучение помогли опытные бойцы – Анна Саввина, Элина Кузьмина и Екатерина Коваль.

Практика проводится в целях поддержки и развития студенческих отрядов в ПсковГУ, а также в целях самореализации молодого поколения.