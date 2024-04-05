Более 300 врачей требуются в медучреждениях Псковской области

14:22, 05 апреля 2024, ПАИ

В государственных медицинских учреждениях Псковской области есть 308 вакансий врачей и примерно столько же вакансий среднего медперсонала, сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Ирина Жаворонкова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.

«Самые дефицитные специальности – терапевты, педиатры, участковые врачи, неонатологи, кардиологи, онкологи. Не хватает фельдшеров для ФАПов, есть дефицит медсестёр», - перечислила Ирина Жаворонкова.

При этом, по её словам, порядка 550 студентов-медиков проходят целевое обучение, в том числе псковском и великолукском медколледжах.

Председатель комитета Марина Гаращенко отметила, что целевое направление «получить стало проще», так как спрос на него среди псковских абитуриентов «очень велик».

«Ежегодно мы заказываем порядка 180 целевых мест в медицинских вузах, а желающих у нас ежегодно порядка 150-200. То есть целевое направление практически на 100% гарантирует поступление в вуз», - отметила Ирина Жаворонкова, уточнив, что абитуриенты должны «продемонстрировать минимальный порог баллов по профильным дисциплинам».

«Профессия врача не терпит троечников. Учиться на «тройки» и хотеть стать врачом – это вообще как?..», - задала риторический вопрос Марина Гаращенко.