Дни открытых дверей для пациентов будут устраивать в больницах Псковской области

14:52, 05 апреля 2024, ПАИ

Дни открытых дверей для пациентов будут устраивать в больницах Псковской области, анонсировала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.

«Но это я забегаю вперёд, раскрывая небольшой секрет относительно нашей задумки. Такие дни могут быть полезны людям, чтобы они понимали, как устроена работа системы здравоохранения в регионе», – отметила Марина Гаращенко.

Гостья в студии добавила также, что обучение в медицинском вузе одно из самых сложных, «сродни техническим специальностям». «В медицине не должно быть шанса на ошибку. Надо иметь определённый склад ума и характера, чтобы идти в эту профессию. Есть больше 2000 болезней, и все их надо знать, знать досконально», – подчеркнула Марина Гаращенко.