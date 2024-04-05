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Общество

Дни открытых дверей для пациентов будут устраивать в больницах Псковской области

Дни открытых дверей для пациентов будут устраивать в больницах Псковской области, анонсировала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.

Марина Гаращенко. Фото: ПАИ

«Но это я забегаю вперёд, раскрывая небольшой секрет относительно нашей задумки. Такие дни могут быть полезны людям, чтобы они понимали, как устроена работа системы здравоохранения в регионе», – отметила Марина Гаращенко.

Гостья в студии добавила также, что обучение в медицинском вузе одно из самых сложных, «сродни техническим специальностям». «В медицине не должно быть шанса на ошибку. Надо иметь определённый склад ума и характера, чтобы идти в эту профессию. Есть больше 2000 болезней, и все их надо знать, знать досконально», – подчеркнула Марина Гаращенко.

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