Как поступить на целевое обучение в медицинский вуз, объяснили псковским выпускникам

15:19, 05 апреля 2024, ПАИ

Ответы на все вопросы по поступлению в вузы с целевым договором можно найти на сайте комитета по здравоохранению Псковской области zdrav.pskov.ru. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Ирина Жаворонкова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове.

Там есть ответы на часто задаваемые вопросы, список необходимых документов, требований, специальностей и вузов, с которым комитет заключил соглашение.

Заявку на целевое обучение в вузах можно подать только с 1 апреля по 15 мая. Договор на целевое обучение в медицинских колледжах региона можно заключить в любое время.

«Для заключения договора стоит обращаться в поликлинику детскую или взрослую – в зависимости от будущей специальности. Это беспроигрышный вариант», – отметила Ирина Жаворонкова, уточнив, что обратиться в псковские медорганизации за заключением такого договора могут и выпускники из других регионов.

Целевые направления в вузы выдаются на обучение по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология», в ссузы – «Лечебное дело» и «Сестринское дело».

Для поступления в псковские медколледжи ежегодно комитет по здравоохранению заказывает около 100 целевых мест.

В этом году стипендии, которые доплачивает регион своим целевикам, увеличены вдвое: в медицинских колледжах это 4 500 рублей, в медвузах – 7 500 рублей, в ординатуре – 10 000 рублей.

После учебы студент-целевик должен отработать в организации – стороне договора не менее трёх лет, напомнила Ирина Жаворонкова.

При нежелании отработать положенное молодой специалист должен вернуть не только стипендию, которую доплачивает регион, но и все затраты на обучение, которое понесло государство. Эта сумма может достигать нескольких миллионов рублей, предупредила председатель комитета Марина Гаращенко.