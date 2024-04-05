Игорь Иванов избран в состав Генерального совета ФНПР

15:49, 05 апреля 2024, ПАИ

4 апреля в ходе работы XII съезда ФНПР председателем Федерации независимых профсоюзов России избран Михаил Шмаков. Также состоялись выборы Генерального совета ФНПР, в состав которого вошел председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В состав Генерального совета ФНПР вошел 181 представитель профсоюзов, делегированный членскими организациями ФНПР. Профсоюзный лидер нашего региона Игорь Иванов вошел в состав Генерального совета ФНПР. Комментируя свое избрание, он заверил, что «продолжит эффективно работать на благо трудящихся Псковской области».