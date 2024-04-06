Пскович впервые вышел в финал чемпионата СЗФО по теннису

16:54, 05 апреля 2024, ПАИ

Пскович Олег Тягунов вышел в финал чемпионата Северо-Западного федерального округа по теннису, который проходит в Писковичах Псковской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации тенниса Псковской области Олег Киселёв.

В финале он встретится с петербуржцем Богданом Никифоровым. Матч начнётся завтра, 6 апреля, в 9:00.

В соревнованиях в мужском и женском зачётах принимают участие около 70 теннисистов из Пскова, Калининграда, Санкт-Петербурга, Коми, Архангельской и Ленинградской областей.

Олег Киселёв отметил, что псковский спортсмен впервые прошёл в финал окружных соревнований по теннису. «Если выиграет в финале, то может получить звание мастера спорта», – добавил собеседник ПАИ.

Отметим, что от Псковской области принимают участие всего три спортсмена.

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