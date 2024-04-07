В Псковской области запустили чат-бот для борьбы с домашним насилием

17:00, 05 апреля 2024, ПАИ

В Псковской области запустили чат-бот для борьбы с домашним насилием. Разработкой и запуском бота занимались онлайн-кинотеатр при мобильном операторе МТС, сеть взаимопомощи женщинам «ТыНеОдна» и агентство по работе с блогерами.

В телеграм-боте «Рука помощи» собрана полезная информация и контакты кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия. Кроме того, в боте можно найти поддерживающие и образовательные материалы для тех, кто стал свидетелем насилия и не хочет замалчивать эту проблему.

Чат-бот позволит понять, как помочь пострадавшим и куда обращаться за помощью, если вы сами оказались в подобной ситуации.