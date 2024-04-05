Опочанка палкой переломала кости знакомому, который заглядывался на её дочь

17:46, 05 апреля 2024, ПАИ

Жительница Опочки палкой избила своего знакомого за то, что тот заглядывался на ее дочь. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной прокуратуре.

Летом 2023 года вечером в гости к жительнице Опочки пришел ее старый знакомый. Между ними произошла ссора из-за того, что мужчина стал заглядываться на дочь хозяйки дома. Возмущенная поведением гостя женщина деревянной палкой ударила знакомого по лицу и нанесла еще около 20 ударов по различным частям тела.

В результате этого мужчина получил закрытый перелом левой локтевой кости, перелом костей лица, раны головы, сотрясение головного мозга, а также множественные синяки и ссадины лица, тела, рук и ног, ушиб левого легкого.

Женщину обвиняют в совершении уголовного преступления по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.