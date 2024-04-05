Видеоролики Роскосмоса и астрофотографии покажут посетителям Псковского планетария
В преддверии Дня космонавтики на одной из стен в фойе Псковского планетария появилась карта звёздного неба с рисунком созвездий, которые были на псковском небе в день открытия. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.
Кроме того, посетители планетария в ожидании сеанса смогут ознакомиться с астрофотографиями и видеороликами Роскосмоса, NASA и псковских любителей астрономии из клуба «АстроПсков».
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