Видеоролики Роскосмоса и астрофотографии покажут посетителям Псковского планетария

22:23, 05 апреля 2024, ПАИ

В преддверии Дня космонавтики на одной из стен в фойе Псковского планетария появилась карта звёздного неба с рисунком созвездий, которые были на псковском небе в день открытия. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Кроме того, посетители планетария в ожидании сеанса смогут ознакомиться с астрофотографиями и видеороликами Роскосмоса, NASA и псковских любителей астрономии из клуба «АстроПсков».