Прорыв дамбы произошёл в Орске Оренбургской области
В Орске Оренбургской области произошёл прорыв дамбы сегодня, 5 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
По данным правительства Оренбургской области, в старом городе прорвало участок насыпной дамбы. Для эвакуации с территории старого Орска подготовили шесть пунктов временного размещения.
В зону подтопления могут попасть порядка 4 тысяч частных жилых домов. «В этих домах может проживать до десяти тысяч человек», – отмечается в сообщении.
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