Прорыв дамбы произошёл в Орске Оренбургской области

22:52, 05 апреля 2024, ПАИ

В Орске Оренбургской области произошёл прорыв дамбы сегодня, 5 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным правительства Оренбургской области, в старом городе прорвало участок насыпной дамбы. Для эвакуации с территории старого Орска подготовили шесть пунктов временного размещения.

В зону подтопления могут попасть порядка 4 тысяч частных жилых домов. «В этих домах может проживать до десяти тысяч человек», – отмечается в сообщении.