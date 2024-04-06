Один человек пострадал при пожаре в Пскове
Возгорание произошло в доме №29 на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Первыми на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые совместно с пожарными эвакуировали людей, включая ребëнка и домашних животных.
Пожарные подразделения ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадал один человек.
Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы телевизора. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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