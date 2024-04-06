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Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные сегодня

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие сегодня, 7 апреля. Праздник установлен в память о дне, когда архангел Гавриил принёс Деве Марии благую весть о предстоящем рождении Сына Божия, сообщает calend.ru.

Праздник выпадает на Великий пост или на Светлую седмицу. Поэтому продолжительность празднования бывает разной – от одного до трёх дней. Если же Благовещение совпадает с Пасхой, то православные отмечают двойной праздник, который называется Кириопасхой. Правда, случается такое редко: последняя Кириопасха была в 1991 году, а следующая будет только в 2075-м.

На Благовещение всегда ослаблялся пост, даже если оно выпадало на Страстную пятницу. Специально для этого дня готовили кулебяку – особый пирог с рыбой или капустой. В этот день праздновали третью встречу весны (первая приходится на Сретение, вторая – на Сороки).

На Руси считалось большим грехом браться в этот день за любое, даже самое малое дело. Более того, считалось, что даже неразумные твари чествуют великий праздник. Люди так и говорили: «В этот день девки кос не плетут, птицы гнёзда не вьют». В некоторых местностях даже верили, что если птица проспит благовещенскую утреню и завьёт в этот день гнездо, то в наказание она несколько дней не сможет летать. Впрочем, сам праздник считался птичьим. В этот день было принято выкупать у ловцов пташек и выпускать их на волю. Говорили, что птица станет ходатайствовать перед Богом за того, кто её освободил.

По народному верованию, в день Благовещения сам Бог благословляет землю и всё, что на ней растёт. В связи с этим появилась традиция освящать накануне праздника или в сам праздник семена, предназначенные для посева. Сеять их нужно было обязательно вовремя. «Кто рано сеет – семян не теряет», – говорили в народе.

Особая примета существовала для капусты. Крестьянин брал первый кочан, сорванный осенью с грядки (его специально хранили для этого), относил в подвал и оставлял на ночь. На следующий день его осматривали; счастливцы находили в таком кочане семена, которым не страшен никакой мороз, как и капусте, родившейся от них.

Также под Благовещение ночью сжигали свои соломенные постели, скакали через огонь и окуривали платья. Всё это делалось, чтобы истребить болезни и уберечь себя от колдовства.

Наблюдали за погодой. Говорили: если на Благовещение дождь – родится рожь, а если гроза – будет урожай орехов.

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