Музейное пространство в память актёра Василия Меркурьева откроют в Острове
Вопросом организации музейного пространства в память известного актёра театра и кино, народного артиста СССР Василия Меркурьева занимаются в Острове, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.
«Мы гордимся нашим земляком – Василием Васильевичем Меркурьевым. Легендарный актер является Почетным гражданином нашего города, в Острове есть Аллея и улица Меркурьева. Сейчас мы активно занимаемся вопросом организации музейного пространства, чтобы современники и гости Острова помнили этого знаменитого человека», – подчеркнул Дмитрий Быстров.
Напомним, 120 лет со дня рождения известного актёра театра и кино, народного артиста СССР, режиссера и педагога, уроженца города Острова Василия Меркурьева исполнилось накануне.
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