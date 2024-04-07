Музейное пространство в память актёра Василия Меркурьева откроют в Острове

11:05, 07 апреля 2024, ПАИ

Вопросом организации музейного пространства в память известного актёра театра и кино, народного артиста СССР Василия Меркурьева занимаются в Острове, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Мы гордимся нашим земляком – Василием Васильевичем Меркурьевым. Легендарный актер является Почетным гражданином нашего города, в Острове есть Аллея и улица Меркурьева. Сейчас мы активно занимаемся вопросом организации музейного пространства, чтобы современники и гости Острова помнили этого знаменитого человека», – подчеркнул Дмитрий Быстров.

Напомним, 120 лет со дня рождения известного актёра театра и кино, народного артиста СССР, режиссера и педагога, уроженца города Острова Василия Меркурьева исполнилось накануне.