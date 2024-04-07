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Происшествия

11-летняя девочка пропала в Великолукском районе

11-летнюю Анастасию Кононову разыскивают в Великолукском районе. Девочка ушла после ссоры из дома в деревне Шелково этой ночью. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

11-летняя девочка пропала в Великолукском районе. Фото: поисковый отряд «След», город Великие Луки

По информации родственников, у ближайших друзей её нет, соседи не видели.

Была одета в ярко-розовую куртку, зелёные штаны и чёрные с розовым узором ботинки. При себе была куртка с фото.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии Кононовой, просят сообщить об этом по телефону поискового отряда «След» 8-911-376-76-76 либо в полицию по телефону 02.

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