11-летняя девочка пропала в Великолукском районе
11-летнюю Анастасию Кононову разыскивают в Великолукском районе. Девочка ушла после ссоры из дома в деревне Шелково этой ночью. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».
По информации родственников, у ближайших друзей её нет, соседи не видели.
Была одета в ярко-розовую куртку, зелёные штаны и чёрные с розовым узором ботинки. При себе была куртка с фото.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии Кононовой, просят сообщить об этом по телефону поискового отряда «След» 8-911-376-76-76 либо в полицию по телефону 02.
Комментарии: 0 Обсудить >>>